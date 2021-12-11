Хто вона: фіналіст шоу "Холостячка" зустрічається із сусідкою Злати Огнєвіч

Дмитро Шевченко розвиває стосунки з дівчиною, яка мешкає в одному під'їзді зі Златою.

Відбулося постшоу "Життя після проєкту", в якому учасники шоу "Холостячка-2" розповіли, як змінилося їхнє життя після участі в реалітішоу.

У студії з'явився фіналіст проєкту – Дмитро Шевченко. Він розповів, що після того, як Злата на фінальній церемонії не відповіла йому взаємністю, він відчув сильний біль. Чоловік зізнався, що це було немовби його вдарили струмом і облили холодною водою. Він був спустошений.

Щоб, хоча б якось відволіктися, після того, як співачка не змогла прийняти його пропозиції, він почав активно тренуватися. Його підтримували батьки та учасник реалітішоу "Холостячка" – Ілля, з яким він потоваришував.

Після шоу Дмитр одинн раз спілкувався із Златою по телефону. Вони говорили про сертифікат, який Дмитро подарував її батькам. Співачка розповіла, як усе минуло. Шевченко також зізнався, що у нього немає зла та образи на Огнєвіч. Завдяки їй він навчився висловлювати свої почуття та емоції. А Злата, своєю чергою, не шкодує про свій вибір.

Дмитро Шевченко та Злата Огнєвіч / Instagram Холостяк СТБ

Нині Діма переїхав жити до Києва. Він працює тренером, розвиває свій блог в Instagram. Ще чоловік знявся в епізоді серіалу "Кава з кардамоном".

Також Шевченко зізнався, що після проєкту зустрів дівчину, з якою почав зустрічатися. І він щасливий із нею. Діма перший написав їй у Facebook.

"На самому початку мені сподобалася вона зовні. Потім запропонував зустрітися. Ми побачилися – один раз, другий раз. Те, що мені добре з цією людиною – це однозначно. Те, що є почуття – це так. Це більше, ніж симпатія – це 100 відсотків. Я хочу далі будувати стосунки з цією людиною. Спокійно, впевнено, щоб не було поспіху", — відверто сказав Шевченко.

Хто ця дівчина, Діма не зізнався. Ведучий Григорій Решетник припустив, що це учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Катерина Шеффер, котра займається з ним боксом. Але Діма цьього не підтвердив, бо вирішив залишити це у секреті.

Виявилося, що його дівчина живе в одному будинку і навіть під'їзді зі Златою. Огнєвіч навіть випадково зустріла Шевченка вранці у ліфті свого будинку. Він привітався і втік. Артистка була здивована зустріти Діму там.

Григорій Решетник живе в одному житловому комплексі з Огнєвіч і він також бачив якось там на районі Дмитра.

Нагадаємо, Огнєвіч та Задворний розповіли, як склалися їхні стосунки після проєкту.

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