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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Гуляли містом і каталися на атракціонах: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як провела час з донькою у Парижі

Модель прилетіла до столиці Франції для участі у важливій сімейній урочистості.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла до Парижа на весілля свого молодшого брата — 35-річного Тобі, який одружився з Ноа Мурсіа. На урочистості зібралася вся родина моделі. Фото зі свята англійка показала в Instagram і здивувала своєю схожістю з рідними братом і сестрою, які теж моделі.

На весіллі Розі з’явилася зі своєю трирічною донькою Ізабеллою Джеймс, батьком якої є бойфренд зірки — 57-річний актор Джейсон Стейтем.

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Мама й донька встигли і трохи погуляти містом і весело провести час. «Париж із моєю найкращою подружкою», — підписала фото Розі.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Вони повільно поснідали в готелі, а потім вирушили на прогулянку і покаталися на атракціонах.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному з фото Ізабелла зазнімкована зі своїм дядьком Тобі — братом Розі.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі з дядьком / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі з дядьком / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі з дядьком / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі з дядьком / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

А на іншому — з бабусею Фіоною, мамою моделі.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі з бабусею / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі з бабусею / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ з бойфрендом Джейсоном Стейтемом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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