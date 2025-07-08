- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Гуляли містом і каталися на атракціонах: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як провела час з донькою у Парижі
Модель прилетіла до столиці Франції для участі у важливій сімейній урочистості.
38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла до Парижа на весілля свого молодшого брата — 35-річного Тобі, який одружився з Ноа Мурсіа. На урочистості зібралася вся родина моделі. Фото зі свята англійка показала в Instagram і здивувала своєю схожістю з рідними братом і сестрою, які теж моделі.
На весіллі Розі з’явилася зі своєю трирічною донькою Ізабеллою Джеймс, батьком якої є бойфренд зірки — 57-річний актор Джейсон Стейтем.
Мама й донька встигли і трохи погуляти містом і весело провести час. «Париж із моєю найкращою подружкою», — підписала фото Розі.
Вони повільно поснідали в готелі, а потім вирушили на прогулянку і покаталися на атракціонах.
На одному з фото Ізабелла зазнімкована зі своїм дядьком Тобі — братом Розі.
А на іншому — з бабусею Фіоною, мамою моделі.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ з бойфрендом Джейсоном Стейтемом.