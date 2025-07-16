Гуляв на самоті: в Італії зазнімкували 72-річного мільярдера, до Porsche якого в Монако заскочила 24-річна українка

Мільярдер Петер Кеніг на острові Капрі / © ТСН.ua

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Нещодавно у соцмережі завірусилося відео, на якому біля казино чи ресторану у Монако дівчина спочатку ігнорує дідуся, який хотів із нею познайомитися, а потім вона, побачивши його Porsche 911, швидко погоджується сісти до нього в автівку. У ролику в TikTok грає хіт гурту ABBA — Money, Money, Money.

Цим дідусем виявився 72-річний Петер Кеніг — австрійський металургійний магнат, власник компанії Alukönigstahl з оборотом у пів мільярда доларів і почесний консул Австрії в Монако. Дівчину звати Вікторія Шевченко. Вона модель, родом із Дніпропетровщини. Вікторія жила в анексованому Криму, де стала віце-міс у 2017 році, потім вона переїхала до Підмосков’я, де й мешкає. Дівчина часта гостя на елітних європейських курортах.

Пізніше пару неодноразово бачили разом на публіці, вони відвідала кілька світських заходів, а також каталися на яхті. Як бачимо, різниця у 48 років не стала на заваді стосунків. У коментарях користувачі Мережі називають таке знайомство «справжнім коханням із першого погляду», а ми і не суперечимо, адже коханню кожен вік підвладний. А хтось не погоджується з таким твердженням і називають їх «дідусем та онучкою».

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Вікторія Шевченко і Петер Кеніг

Вікторія Шевченко і Петер Кеніг

Днями джерела ТСН.ua помітили Петер Кеніга на італійському острові Капрі. Мільярдер на самоті прогулювався вуличками острова і займався шопінгом.

Мільярдер Петер Кеніг на острові Капрі / © ТСН.ua

Чоловік мав стильний вигляд. На Петері була темно-синя футболка і темно-сині штани, які він скомбінував із чорними кросівками на білій підошві. Свій лук він доповнив коштовним годинником і чорними сонцезахисними окулярами.

Цікаво, чому він був без Вікторії і, чи пара ще в стосунках?