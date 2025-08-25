- Дата публікації
Гурт KADNAY і головний герой та учасниці шоу "Холостяк": зірки на івенті в Одесі
Зіркові гості зібралися на відкритті стильного готелю у серці Аркадії.
Українські селебріті, блогери та інфлюенсери відвідали в Одесі відкриття Archotel Avenue — першого п’ятизіркового готелю у самому серці Аркадії.
Серед зіркових гостей на івенті побували: учасниця романтичного реалітішоу «Холостяк-10» і «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях, учасниця «Холостяка-1» і ведуча Марина Арістова, учасниця 11-го сезону «Холостяка» Розалі Номбре, головний герой 5-го сезону проєкту «Холостяк» Сергій Мельник, модель, стилістка і dj Олімпія Вайтмусташ, співачка Діана Глостер, акторка Світлана Охрименко та інші.
Захід розпочався урочисто — власник і СЕО Spatium Group Олександр Селезньов перерізав символічну стрічку.
Ведучим свята був гуморист родом із Одеси — Сергій Середа, який не давав гостям нудьгувати.
А ведучий, шоумен і головний герой шоу «Холостяк-9» Нікіта Добринін провів благодійний аукціон, на якому збирали кошти на реабілітацію військового Віталія Маслова.
Головною подією вечора став виступ гурту KADNAY. Шалена енергетика і харизма музикантів та їхні пісні подарували присутнім незабутні приємні враження, драйв і насолоду від української музики.
У другій частині заходу своїм діджей-сетом на 14-му поверсі готелю — на терасі ресторану Altezza — потішила OLGA BLACK. Запальна музика і неймовірний вигляд на морське узбережжя створили особливу атмосферу свята.