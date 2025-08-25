Гурт KADNAY і головний герой та учасниці шоу "Холостяк": зірки на івенті в Одесі

Реклама

Українські селебріті, блогери та інфлюенсери відвідали в Одесі відкриття Archotel Avenue — першого п’ятизіркового готелю у самому серці Аркадії.

Гості заходу

Серед зіркових гостей на івенті побували: учасниця романтичного реалітішоу «Холостяк-10» і «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях, учасниця «Холостяка-1» і ведуча Марина Арістова, учасниця 11-го сезону «Холостяка» Розалі Номбре, головний герой 5-го сезону проєкту «Холостяк» Сергій Мельник, модель, стилістка і dj Олімпія Вайтмусташ, співачка Діана Глостер, акторка Світлана Охрименко та інші.

Анна Неплях

Марина Арістова

Розалі Номбре

Сергій Мельник

Олімпія Вайтмусташ

Ольга Женевська, Дмитро Каднай, Світлана Охрименко

Захід розпочався урочисто — власник і СЕО Spatium Group Олександр Селезньов перерізав символічну стрічку.

Реклама

Олександр Селезньов

Олександр Селезньов

Ведучим свята був гуморист родом із Одеси — Сергій Середа, який не давав гостям нудьгувати.

Сергій Середа

Діана Глостер і Сергій Середа

А ведучий, шоумен і головний герой шоу «Холостяк-9» Нікіта Добринін провів благодійний аукціон, на якому збирали кошти на реабілітацію військового Віталія Маслова.

Головною подією вечора став виступ гурту KADNAY. Шалена енергетика і харизма музикантів та їхні пісні подарували присутнім незабутні приємні враження, драйв і насолоду від української музики.

Гурт KADNAY

Гурт KADNAY

Гурт KADNAY

Гурт KADNAY

У другій частині заходу своїм діджей-сетом на 14-му поверсі готелю — на терасі ресторану Altezza — потішила OLGA BLACK. Запальна музика і неймовірний вигляд на морське узбережжя створили особливу атмосферу свята.

Реклама

OLGA BLACK

Марина Березовська, Анастасія Гембіцька, Mаксим Турава, Яна Вінніченко

Аліса Дікалова, Ольга Женевська

Юрій Марченко

Аліна Лепська

Анна Неплях

Тетяна Карікова, Mаксим Турава, Анастасія Гембіцька

Наталя Лук’янець

Тетяна Фокіна

Ольга Юшковська, Олександр Селезньов

Дмитро Каднай

Гурт KADNAY