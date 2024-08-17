Хустка як топ: згадуємо, як 21 рік тому цей тренд носила акторка Гізер Локлір

Соцмережі знову відродили старий тренд.
Цього літа багато модників та блогерів активно стали з'являтися в яскравих хустках, але носили їх як топ. Зазвичай хустку складають у трикутник і зав'язують ззаду. Вигляд це завжди має ефектний та оригінальний, адже зазвичай малюнки на хустках дуже яскраві. Тренд з'явився, звичайно ж, у TikTok і багато роликів дівчат із лайфгаками ставали просто вірусними.
@salinachai 8 ways ти scarf into a top! Which is your fav? #halterscarf #scarftutorial #scarfstyles #scarftrick #scarvestyling #howtotieascharf ♬ Show Me How (Album V) — Men I Trust
Проте, все нове – це насправді давно забуте старе і цей тренд із хусткою теж не новинка. Насправді хустки як топи носили ще у двохтисячних і це було одним з головних трендів того часу.
А 21 рік тому, як стильно носити хустку, як топ показала акторка Гізер Локлір. 2003 року вона відвідала прем'єру фільму у зав'язаній на грудях синій хустці від Hermes. Образ акторка тоді доповнила білими вкороченими штанами, золотистими босоніжками та сумкою Louis Vuitton у руці.
До речі, відвідала вона тоді фільм "Міські дівчата". Картина вийшла 21 рік тому, а зіграла у ній Бріттані Мерфі та маленька Дакота Феннінг. Картина хоч не стала культовою, але багатьом припала до серця через свою наївність.
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