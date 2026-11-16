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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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156
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2 хв

Гвен Стефані в ефектній прозорій сукні та з контрастною зачіскою з’явилася на церемонії

57-річна співачка Гвен Стефані відвідала в суботу церемонію введення до Зали слави рок-н-ролу, яка відбулася ву театрі «Пікок» у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гвен Стефані

Гвен Стефані / © Associated Press

Артистка відвідала щорічну церемонію Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony. На заході вона разом із басистом гурту No Doubt Тоні Каналом виступила з урочистою промовою, офіційно ввівши до Зали слави британського рок-музиканта Біллі Айдола та його гітариста Стіва Стівенса, а також виконала з Айдолом дуетом його хіт Eyes Without.

Гвен Стефані / © Associated Press

Гвен Стефані / © Associated Press

Гвен Стефані, Тоні Канал і Біллі Айдол / © Associated Press

Гвен Стефані, Тоні Канал і Біллі Айдол / © Associated Press

На червоній доріжці Гвен з’явилася у чорній напівпрозорій сітчастій максі-сукні з високим коміром-стійкою, довгими рукавами та невеликим шлейфом, одягненій поверх чорного боді з високими вирізами. Головними акцентами вбрання були каскади сріблястих і золотистих металевих ланцюжків зі стразами та кристалами, які рясно прикрашали зону грудей, талію, манжети рукавів і довгими нитками спадали уздовж спідниці.

Гвен Стефані / © Associated Press

Гвен Стефані / © Associated Press

Фірмова контрастна зачіска співачки з платиновим блондом спереду і темними пасмами знизу, укладена у високий гладкий хвіст із бічним чубчиком, та акцентний макіяж з яскравою помадою в теплому червоно-червоному відтінку завершували її образ.

Для сценічного виступу з Біллі Айдолом на церемонії Стефані змінила вечірню сукню на зухвалий панк-рок-лук. На ній була біла майка з фото самого виконавця і короткі лакові шорти з ременем з металевими заклепками та довгими шкіряними стрічками, які звисали з боків, надіті поверх чорних колгот у велику сітку й високих лакових ботфортів. Чорні мереживні рукавички без пальців довжиною до ліктя, масивні сріблясті кільця, браслети та ланцюжок на шиї доповнювали сценічний образ артистки.

Гвен Стефані та Біллі Айдол / © Associated Press

Гвен Стефані та Біллі Айдол / © Associated Press

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