Гвінет Пелтроу у стилі "тиха розкіш" з’явилася у Флоренції
Так могла би одягтися кожна, але у образі акторки є також сумка за немалу суму.
Голлівудську акторку Гвінет Пелтроу помітили папараці в італійському місті Флоренція, коли вона йшла вулицею. Зірка була одягнена просто, однак вишукано і у своєму улюбленому стилі «тиха розкіш».
Вона обрала темно-синій двобортний короткий блейзер від її власного бренду Goop, світло-блакитні прямі джинси та чорні чоботи челсі. Однак якщо одягтися у такий образ може кожна, підібравши речі у магазинах демократичних брендів, то дійсно особливим лук Гвінет зробила саме сумка від бренду Valentino.
Ну руці акторки висіла зручна квадратна коричнева сумка з візерунком, яку прикрашала емблема марки і золота фурнітура. Коштує такий аксесуар понад 2 тисячі доларів.
Раніше у цьому короткому пальті Гвінет Пелтроу прийшла на церемонію вручення премії Muse Awards, організовану New York Women in Film & Television, у Нью-Йорку.