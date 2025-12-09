ТСН у соціальних мережах

Гвінет Пелтроу з’явилася з 19-річним сином на прем’єрі у Беверлі-Гіллз

Син зірки прийшов підтримати маму на важливому для неї заході — фільмі який став першим для неї після невеликої перерви у акторстві.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гвінет Пелтроу і Мозес Мартін

Гвінет Пелтроу і Мозес Мартін / © Associated Press

Акторка Гвінет Пелтроу відвідала прем’єру фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», у якому зіграла з Тімоті Шаламе. На захід у Беверлі-Гіллз вона прибула зі своїм сином Мозесом Мартіном.

/ © Associated Press

© Associated Press

19-річних хлопець прийшов підтримати матір і вони позували для фото обійнявшись. Гвінет одягла на захід лаконічну сукню темно-синього кольору від свого бренду Gwyn, яку носила у поєднанні зі взуттям Andrea Wazen та прикрасами Cartier. Волосся акторка зібрала у лаконічну зачіску, а на її обличчі був яскравий макіяж з червоною помадою та ніжно-рожевими рум’янами.

Гвінет Пелтроу і Мозес Мартін / © Associated Press

Гвінет Пелтроу і Мозес Мартін / © Associated Press

Мозес — друга дитина Пелтроу, яка від 2003 до 2016 року була одружена зі співаком Крісом Мартіном. Також у пари є дочка Еппл. Мозес, як і його батько, пробує себе в музичній індустрії та грає у групі People I’ve Met.

А от фільм, який презентувала акторка — історія Марті Рейсмана — легендарного американського гравця в настільний теніс, відомого своєю яскравою грою та винятковими навичками. Рейсман взявся за ракетку в дуже ранньому віці і швидко став помітною фігурою у світі спорту, виграючи численні національні та міжнародні турніри. Знімання картини відбувалисся у Нью-Йорку і акторів неодноразово фотографували папараці під час знімань.

Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе / © Getty Images

Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе / © Getty Images

Одного разу Гвінет та Шаламе навіть помітили за пристрасними поцілунками, які, звісно ж, були частиною сценарію.

Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе / © Getty Images

Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе / © Getty Images

