І це під час жалоби: Лотті Мосс шокувала вбранням, у якому прийшла на світський захід

24-річна зведена сестра супермоделі Кейт Мосс – Лотті – відвідала Тиждень моди у Лондоні. Деякі заходи відбуваються незважаючи на оголошену жалобу за королевою Єлизаветою II.

Лотті Мосс одягла дуже пікантне вбрання, коли відвідала шоу італійської дизайнерки Елізи Тромбаторе Dreaming Eli під час Тижня моди у Лондоні у п'ятницю.

Мосс була одягнена в блідо-рожевий рваний корсет, який вона поєднувала з парою крихітних шортів, доповнених рваними мереживними панчохами, які вона носила під шовковими "брюками".

Лотті зібрала свої світлі локони у високий пучок, випустивши кілька пасм спереду і зробила дуже яскравий макіяж. На шиї у моделі було тонке намисто з перлів.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Лотті зазвичай часто носить відверті вбрання, але такого ми на ній ще не бачили. До речі, нещодавно стало відомо, що Мосс переїхала до будинку своїх батьків у Котсуолдсі, щоб зосередитись на своєму психічному здоров'ї.

Раніше її батько розповідав публічно про те, що дочка має проблеми з психічним здоров'ям і вона проходила лікування в реабілітаційному центрі в Сполучених Штатах.

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