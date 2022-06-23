І навіть пенсію розділять: колишня дружина Шварценеггера отримає половину всіх його статків

І навіть пенсію розділять: колишня дружина Шварценеггера отримає половину всіх його статків

Щоб завершити шлюборозлучний процес у частині поділу майна чоловіком знадобилося 10 років.

Як повідомляє Usmagazine, 66-річна Шрайвер в результаті отримує право на половину того, що 74-річний Шварценеггер запрацював з моменту їхнього весілля в 1986 році до моменту, коли вона подала на розлучення в 2011 році, включно з його пенсією.

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / Фото: Getty Images

У пари четверо дорослих дітей: Кетрін, 32 роки, Крістіна, 30 років, Патрік, 28 років, та Крістофер, 24 роки. Шрайвер та Шварценеггер були разом протягом 25 років.

Шлюб розпався після того, як стало відомо, що Арнольд мав роман з їхньою економкою і має спільний син Джозеф Баена.

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