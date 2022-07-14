І олів'є поїла, і вбивцю-Путіна підтримала: Ірина Шейк опублікувала фото з буквою Z

На початку війни російська модель Ірина Шейк, яка багато років вже мешкає у Нью-Йорку і, ймовірно, має американське громадянство, за прикладом своїх іноземних колег опублікувала допис, у якому закликала допомагати Україні, та оголосила, що збирається робити пожертву.

"Ні війні. Я робитиму пожертвування @unicef і @redcrossukraine. Будь ласка, перевірте мої історії на наявність посилань і ресурсів для пожертвувань, дайте, що зможете. Молюся про мир", — написала тоді Ірина.

Ірина Шейк / Фото: Instagram Ірини Шейк

Але, як виявилося, ні життя в Нью-Йорку, ні щось інше не змогло викорінити з дівчини російську душу. Учора, 13 липня, модель опублікувала кілька сторіз в Instagram, на яких показала, як попарилася в російській лазні, та свій обід, що складається із салату олів'є.

Ірина Шейк / Фото: Instagram Ірини Шейк

Однак збентежило багатьох не те, що знаменитість порушує дієту, а підпис до фото Russianzz on Wednaday… (ймовірно, вона хотіла написати Wednesday, тобто середа, але зробила одруківку).

Ірина Шейк / Фото: Instagram Ірини Шейк

Ірина Шейк / Фото: Instagram Ірини Шейк

Чому Шейк вирішила написати слово Russianzz (росіяни) саме через букву Z, яка від 24 лютого стала символом злочинів росіян, вона не пояснила, але це наштовхує на роздуми, що модель, насправді, підтримує війну та геноцид українців.

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