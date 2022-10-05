"І просто так..." повертається: Сара Джесіка Паркер поділилася першим кадром зі знімань серіалу

Судячи з Instagram зірки серіалу "Секс і місто", 57-річної Сари Джессіки Паркер, знімання другої частини спінофу серіалу вже стартували. Раніше акторка опублікувала лише фото сценарію, на якому було вказано назву серіалу "І просто так…", а також номер епізоду 201, над яким вона працювала.

Але Сара Джессіка почала ділитися й іншими подробицями. Знаменитість показала, ймовірно, примірку костюма своєї героїні Керрі Бредшоу, оскільки вона опублікувала знімок своїх ніг у босоніжках Dior, які раніше вже не раз з'являлися у серіалі, а також відмітила сторінку шоу. Також на фото на нозі акторка мала маленьку сумку від Fendi.

"Перший екстер'єр. Вулиці Нью-Йорка", – написала Паркер.

Ймовірно, незабаром ми знову розглядатимемо луки зірки під час знімань на вулицях Нью-Йорка. Але окрім цього, також вже з'явилося кілька цікавих чуток, згідно з якими у другій частині "І просто так…" з'явиться улюбленець публіки – актор Джон Корбетт, який у серіалі "Секс і місто" зіграв одного з головних чоловіків у житті Керрі Бредшоу – власника меблевого магазину Ейдана Шоу. Але поки що офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Також оповите чутками і повернення Саманти Джонс, яку в "Сексі і місті" грала Кім Кеттролл. Нібито акторка відмовилася грати у продовженні, але також неодноразово з'являлася інформація, що насправді її не запросили до цього серіалу через конфлікт із Сарою Джесікою Паркер, яка є не лише головною героїнею шоу, а й продюсеркою. Сама ж Паркер розповідала в численних інтерв'ю, що Саманти в цьому спіноффі бути і не повинно було, хоча водночас її героїня не випарувалася, і не померла, як багато хто припускав, а полетіла до Лондона і протягом усіх десяти серій переписувалася з Керрі.

Однак коли постійного автора та режисера серіалу Майкла Патріка Кінга нещодавно запитали, чи з'явиться персонаж Саманти у серіалі, він відповів, що "Так", – повідомляє видання People.

"Моя мета – зібрати разом усіх персонажів, щоб вони не перебували на різних подіумах", – додав він. Але в якому вигляді з'явиться Саманта, знову як та, хто пише дивні повідомлення, її гратиме інша акторка чи все ж повернуть Кім Кеттролл – поки що невідомо.

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс / Фото: Associated Press

Але ось що вже точно, так це те, що ми знову побачимо Сару Рамірес, яка зіграла в "І просто так..." кохану Міранди Гоббс Че Діас. Акторка поділилася фото сценарію у соцмережі.

Сама Паркер також якось зазначила, що якщо перший сезон "І просто так…" був присвячений горю в житті її героїні та інших персонажів, то другий розповість про їхнє відновлення і пошук радості.

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