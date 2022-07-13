І тому є причина: адвокати Джонні Деппа заперечують проти нового позову Ембер Герд

Нещодавно команда юристів Ембер Герд подала клопотання про скасування вердикту у справі про наклеп проти колишнього чоловіка Джонні Деппа та перегляд справи.
Але адвокати Джонні протестують і закликають суддю Вірджинії залишити в силі його рішення про наклеп та суму виплат у розмірі 10 мільйонів доларів, які має здійснити Герд.
Адвокати Герд, нагадаємо, попросили суддю скасувати вирок з кількох причин, стверджуючи, що один із присяжних засідателів не був належним чином перевірений і сумніваються, що його мали допустити до складу присяжних, повідомляє Daily Mail.
А юристи Деппа кажуть, що скарги команди Герд на особистість присяжного недоречні і не завдали б жодної шкоди акторці.
У їхній заяві йдеться: "Відчайдушна вимога Герд провести розслідування щодо присяжного № 15 на підставі передбачуваної помилки в даті його народження... недоречна... Більше того, аргумент міс Герд ґрунтується на чистих припущеннях".
Крім того, команда Джонні Деппа вважає, що якщо у команди Герд були побоювання, вони мали висловити свою думку в той час, коли йшов суд, а не через кілька тижнів після його завершення.
Раніше ми розповідали, що адвокати Деппа досягли мирової угоди за новим позовом, який було порушено його партнером по фільму "Місто брехні" Греггом "Роккі" Бруксом.
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