І вона туди ж: у Мераї Кері є золотий Лабубу-астронавт, і це мило

Мерая Кері / © Associated Press

Її образ включав ефектний ромпер на блискавці з рукавами три чверті, який був повністю усипаний стразами, колготки і чоботи зі стразами.

Мерая Кері / © Associated Press

Волосся співачка розпустила, зробила яскравий макіяж, як вона любить, а також одягла прикраси з величезними діамантами, особливу увагу серед яких привернуло її кольє, адже воно оцінюється в десять мільйонів доларів.

Також, коли Мерая позувала для фото, вона продемонструвала свого Лабубу. Це була рожева іграшка в золотому костюмі астронавта — це відсилання до статуетки «Місячна людина», яку вручають на цьому щорічному шоу від 1984 року. Мило те, що вбрання Лабубу було схоже і на образ Кері.

Мерая Кері / © Getty Images

Також із популярною іграшкою на червону доріжку заходу вийшов Марко Монро, відомий у соціальних мережах як дизайнер одягу для Лабубу. Його іграшка була одягнена в сріблястий костюм астронавта з космічним шоломом.

Монро — один з креативних дизайнерів House of Avalon, здобув визнання за створення індивідуального вбрання для Лабубу, натхненного знаменитостями і подіями попкультури.

Марко Монро / © Associated Press

Нагадаємо, що Лабубу стали однією з найбільш затребуваних іграшок 2025 року. Попри те, що вони з’явилися ще 2015 року завдяки художнику Касінгу Лунгу, популярність цієї пухнастої істоти з гострими зубами різко зросла після того, як у квітні 2024 року учасниця гурту Blackpink Ліса поділилася своїми фотографіями з Лабубу.