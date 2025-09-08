ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

І вона туди ж: у Мераї Кері є золотий Лабубу-астронавт, і це мило

Американська попзірка Мерая Кері з'явилася на церемонії MTV Video Music Awards уся в золоті та з наймоднішою і найбажанішою іграшкою року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мерая Кері

Мерая Кері / © Associated Press

Її образ включав ефектний ромпер на блискавці з рукавами три чверті, який був повністю усипаний стразами, колготки і чоботи зі стразами.

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Волосся співачка розпустила, зробила яскравий макіяж, як вона любить, а також одягла прикраси з величезними діамантами, особливу увагу серед яких привернуло її кольє, адже воно оцінюється в десять мільйонів доларів.

Також, коли Мерая позувала для фото, вона продемонструвала свого Лабубу. Це була рожева іграшка в золотому костюмі астронавта — це відсилання до статуетки «Місячна людина», яку вручають на цьому щорічному шоу від 1984 року. Мило те, що вбрання Лабубу було схоже і на образ Кері.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Також із популярною іграшкою на червону доріжку заходу вийшов Марко Монро, відомий у соціальних мережах як дизайнер одягу для Лабубу. Його іграшка була одягнена в сріблястий костюм астронавта з космічним шоломом.

Монро — один з креативних дизайнерів House of Avalon, здобув визнання за створення індивідуального вбрання для Лабубу, натхненного знаменитостями і подіями попкультури.

Марко Монро / © Associated Press

Марко Монро / © Associated Press

Нагадаємо, що Лабубу стали однією з найбільш затребуваних іграшок 2025 року. Попри те, що вони з’явилися ще 2015 року завдяки художнику Касінгу Лунгу, популярність цієї пухнастої істоти з гострими зубами різко зросла після того, як у квітні 2024 року учасниця гурту Blackpink Ліса поділилася своїми фотографіями з Лабубу.

Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie