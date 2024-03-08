І знову без білизни: Демі Роуз у відвертій сукні позувала на відпочинку

Британська модель приміряла зелене вбрання і похизувалася пишними формами.
Демі Роуз поділилася з підписниками в Instagram новими знімками з відпочинку у Бразилії.
Перед фотокамерою модель постала у спокусливому аутфіті. Вона позувала на балконі свого номеру готелю.
На Демі була відверта зелена сукня, яка складалася з ліфа-спіралі і низу з ниток. Під вбранням не було білизни.
Роуз похизувалася сексуальним декольте і пишними сідницями, які визирали з-під ниток.
Модель зробила укладання з локонами і макіяж із тінями медового відтінку.
Нагадаємо, Демі Роуз без бюстгальтера спустила сукню і похизувалася сексуальними грудьми.
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