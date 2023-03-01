І знову без бюстгальтера: К'яра Ферраньї блиснула сосками на показі Dior

Інфлюенсерка і фешнблогерка зовнішнім виглядом вирішила привернути увагу до прав жінок.

У межах Тижня моди в Парижі відбувся показ Модного дому Christian Dior осінь-зима 2023-2024, який відвідала амбасадорка бренду К'яра Ферраньї.

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Інфлюенсерка привернула до себе увагу відвертим луком. Вона одягла чорну прозору майку, крізь яку просвічувалися соски. Таким чином К'яра має на меті привернути увагу до прав жінок і їхнього тіла.

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Верх фешнблогерка скомбінувала з чорною спідницею максі із зав'язками на поясі і високим розрізом, а також колготами в сітку. Взута вона була у чорні чоботи на низькому ходу.

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Ферраньї доповнила образ невеликою чорною сумкою, хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на очах і чорним манікюром.

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Шию вона прикрасила ланцюжками з хрестиками, вуха – діамантовими сережками, а пальці – золотими каблучками.

Нагадаємо, 23 березня буде два роки, як К'яра вдруге стала мамою і показала дитину.

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