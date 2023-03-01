І знову без бюстгальтера: К'яра Ферраньї блиснула сосками на показі Dior

Інфлюенсерка і фешнблогерка зовнішнім виглядом вирішила привернути увагу до прав жінок.
У межах Тижня моди в Парижі відбувся показ Модного дому Christian Dior осінь-зима 2023-2024, який відвідала амбасадорка бренду К'яра Ферраньї.
Інфлюенсерка привернула до себе увагу відвертим луком. Вона одягла чорну прозору майку, крізь яку просвічувалися соски. Таким чином К'яра має на меті привернути увагу до прав жінок і їхнього тіла.
Верх фешнблогерка скомбінувала з чорною спідницею максі із зав'язками на поясі і високим розрізом, а також колготами в сітку. Взута вона була у чорні чоботи на низькому ходу.
Ферраньї доповнила образ невеликою чорною сумкою, хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на очах і чорним манікюром.
Шию вона прикрасила ланцюжками з хрестиками, вуха – діамантовими сережками, а пальці – золотими каблучками.
Нагадаємо, 23 березня буде два роки, як К'яра вдруге стала мамою і показала дитину.
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