І знову без бюстгальтера: Белла Хадід у вінтажній сукні сяяла на Каннському кінофестивалі

Модель обрала для своєї появи кутюрне вбрання від Atelier Versace.

Белла Хадід продовжує демонструвати свої ефектні образи на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Цього разу модель з'явилася перед присутніми в образі, у якому була схожою на ученицю на шкільному випускному. На ній була вінтажна чорна сукня максі із весняно-літньої кутюрної колекції 2001 року бренду Atelier Versace.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Вбрання мало прозорий верх із галтером і спідницю, розшиту паєтками та бісером. На руках у неї був шарф-накидка.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Знаменитість знову була без бюстгальтера, що додало її луку пікантності.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Аутфіт Хадід доповнила зачіскою у стилі 2000-х років і макіяжем із стрілками та помадою шоколадного відтінку. Прикраси від Chopard завершили образ Белли.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Белла Хадід вийшла на червону доріжку у відвертій коричнево-бежевій сукні від бренду Saint Laurent, яка мала драпування на тулубі, прозору спідницю і прозорий верх, під яким не було білизни.

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