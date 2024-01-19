І знову без бюстгальтера: Демі Роуз у відвертій сукні похизувалася пишними грудьми

Демі Роуз опублікувала в Instagram відео, на якому вона з'являється у різних спокусливих образах, у яких демонструє свої сексуальні форми.

Перший із них нам сподобався найбільше. Модель постала у блакитній сукні зі срібним принтом, американською проймою та декольте до пупка, крізь який вона похизувалася пишними грудьми.

Свій лук Роуз доповнила елегантною високою зачіскою і макіяжем із чорними стрілками. Вона мала дуже звабливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом у бежевій білизні з чорним мереживом і прозорому рожевому халаті з білим мереживом.

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