І знову без бюстгальтера: донька Майкла Джексона блиснула сосками на івенті

26-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон з'явилася на заході в обтислому вбранні, яке просвічувалося.

Донька покійного попкороля Майкла Джексона – Періс Джексон – стала гостею івенту, на якому відзначили номінантів на премію Paramount Golden Globe, який відбувся у Беверлі-Гіллз.

Дівчина любить епатувати публіку своїми провокаційними луками. Ось і цього разу вона з'явилася на заході без бюстгальтера. На Періс була бежева обтисла сукня з високою горловиною, прикрашена стразами, від бренду Celine. Вбрання просвічувалося і Джексон виблискувала перед фотографами своїми пишними грудьми і татуюваннями. А ще вона продемонструвала гарну струнку фігуру.

Періс Джексон / Фото: Getty Images

Аутфіт акторка доповнила золотими босоніжками і бежево-золотистою сумочкою з монограмою Celine. У неї було акуратне укладання з локонами, макіяж із персиковими рум'янами і помадою теракотового відтінку. Вуха Періс прикрасила сережками-кільцями з торочкою, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Періс Джексон на вечірку напередодні премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі прийшла у чорній мінісукні з прозорим верхом, довгими рукавами і високою горловиною від бренду Celine. Під вбранням не було білизни.

Читайте також: