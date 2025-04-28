"Я Маріуполь": Павло Зібров заспівав про нескорених людей і віру у світло

Павло Зібров

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Павло Зібров презентував пісню «Я Маріуполь» — глибоку й емоційну композицію, яка стала відлунням сердець тих, хто пережив найстрашніше і зберіг людяність. Твір розповідає про біль, розпач, підтримку, віру й надію, які не згасають навіть у найтемніші часи.

Слова до пісні написала поетеса Леся Василега, з якою артист познайомився у центрі «Я Маріуполь». Її вірші стали джерелом натхнення для створення мелодії. Аранжування зробив композитор і музикант Андрій Шусть. До запису пісні долучилися також студенти Київського університету культури, що надало композиції особливої щирості й емоційної сили.

Павло Зібров з перших днів повномасштабної війни підтримує громаду «Я Маріуполь» у Києві — концертами, теплими зустрічами та щирими гостинами. За його словами, це неймовірні, сильні, світлі й незламні люди, які разом долають випробування і несуть у серці величезну віру в життя.

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І саме сьогодні у центрі «Я Маріуполь» відбулася прем’єра відеороботи і невеликий концерт народного артиста України. Своїм теплим і щирим виступом Павло Зібров підтримав громаду, подякував за їхню стійкість, незламність духу та наголосив на важливості єдності у ці непрості часи. Атмосфера у залі була надзвичайно емоційною: люди співали разом із артистом, плакали, сміялися, танцювали і не шкодували оплесків. Цей вечір став справжнім символом любові до рідного міста, віри у перемогу та незламної сили українського народу.

«Я Маріуполь» — це більше, ніж пісня. Це пам’ять про тих, кого ми втратили, підтримка для тих, хто бореться, і світла надія на перемогу. Маріуполь — це Україна!» — коментує артист.

Відеокліп до пісні з пронизливих хронікальних кадрів, які глибоко торкають душу вже можна переглянути на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва.

Нагадаємо, Павло Зібров виступив перед українською діаспорою у США і зібрав 480 тисяч гривень на реабілітацію для українських військових.