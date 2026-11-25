Дар’я Харитонова

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Колишня учасниця романтичного реалітішоу «Холостяк-15» – танцівниця і модель Дар’я Харитонова – прокоментувала свій вихід із проєкту.

Нагадаємо, у шостому випуску «Холостяка» дівчина здивувала В’ячеслава Кравцова своїм рішенням добровільно покинути шоу. Під час церемонії троянд, яка, до речі, відбулася у день народження Дар’ї, баскетболіст хотів вручити їй троянду і продовжити розвивати з нею романтичні стосунки. Однак Харитонова сама ініціювала розмову з Холостяком, під час якої повідомила йому про свій намір піти. І це попри те, що саме з нею у В’ячеслава відбувся перший поцілунок сезону.

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На своїй сторінці в Instagram Дар’я опублікувала світлини з церемонії троянд, на яких зазнімкована разом із Кравцовим, і пояснила, чому вирішила поставити крапку в їхній історії.

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Харитонова зазначила, що участь у реалітішоу стала для неї виходом із зони комфорту. Вона хотіла отримати новий досвід і познайомитися із чоловіком, який її зацікавив, а не будь-якою ціною дійти до фіналу.

«Я могла залишитися, але не бачила в цьому для себе сенсу. Коли я погодилася взяти участь у "Холостяку", для мене це був вихід із зони комфорту. Новий досвід, незвичні обставини й можливість познайомитися з людиною, яка мене зацікавила. Я не ставила собі за мету обов’язково дійти до фіналу й не будувала конкретних очікувань.

Але під час знімань я почала розуміти, наскільки для мене важливо почуватися комфортно, мати можливість залишатися собою та не ігнорувати власні відчуття», – написала Дар’я.

Дівчина зізналася, що після останнього побачення із В’ячеславом багато аналізувала їхнє спілкування і зрозуміла, що не хоче залишатися на проєкті лише заради чергової троянди. Вона переконана, що було б нечесно продовжувати знайомство, не маючи впевненості у власних почуттях.

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«Я звикла ставити перед собою цілі й наполегливо йти до них. Але в особистому житті не бачу сенсу долати власні почуття заради того, щоб заслужити чиєсь кохання.

Тому я вирішила піти, не через страх труднощів і не через небажання давати шанс новому знайомству. Просто зрозуміла, що це більше не той шлях, яким я хочу йти», – поділилася Харитонова.

Наприкінці свого допису Дар’я подякувала команді проєкту, дівчатам, В’ячеславу й усім, хто став частиною цієї історії, а також наголосила, що зовсім не шкодує про своє рішення.

«І вдячна собі за те, що наважилася спробувати, і за те, що змогла вчасно почути себе. Я ні про що не шкодую», – резюмувала дівчина.

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До речі, на своїй останній церемонії троянд Дар’я мала ефектний вигляд у довгій обтислій сукні винного кольору, розшитій блискучими лелітками, із пікантним декольте й оголеною спиною.

Волосся вона зібрала у хвіст із довгими хвилястими локонами, зробила виразний макіяж і доповнила образ елегантними сережками.

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