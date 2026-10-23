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«Я не дружу зі зрадниками»: моделей Джоан Смоллс і Кендіс Свейнпоул підозрюють у сварці після показу Victoria’s Secret
Обидві моделі неодноразово виходили на подіум Victoria’s Secret, а тепер шанувальники гадають, що між ними могло статися.
Багаторічна дружба супермоделей Джоан Смоллс і Кендіс Свейнпоул, схоже, переживає непростий період. Шанувальники запідозрили конфлікт між зірками Victoria’s Secret після того, як помітили, що вони більше не підписані одна на одну в Instagram і не з’явилися разом на недавньому показі бренду.
Обидві манекенниці брали участь у шоу Victoria’s Secret 2026, яке відбулося 18 жовтня у Каліфорнії. Однак на заході вони не позували разом, що викликало запитання у шанувальників. Користувачі також звернули увагу на відсутність спільних публікацій моделей протягом останніх місяців.
Ситуація набула нового повороту після того, як соціальними мережами почали поширюватися скриншоти ймовірних коментарів Смоллс. Як пише Just Jared, одна з реплік, яку її приписують, звучала так: «Я не дружу зі зрадниками».
В іншому дописі, який також приписують Джоан, йшлося про 15-річну дружбу, розчарування і відсутність вибачень. Водночас ім’я Кендіс в опублікованому тексті прямо не згадувалося.
Однак автентичність цих коментарів не підтверджена: їх було видалено, і редакція Just Jared не змогла перевірити, чи справді їх залишила Смоллс. Ані Джоан, ані Кендіс публічно не пояснили, що між ними відбувається.
Джоан Смоллс та Кендіс Свейнпоул багато років працювали разом і вважалися близькими подругами. Вони обидві неодноразово виходили на подіум Victoria’s Secret, а тепер шанувальники гадають, що могло статися між моделями.
Нагадаємо, раніше доньку Ніколь Кідман піддали критиці після знімання для Vogue — у чому звинувачують 18-річну модель.