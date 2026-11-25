Єлизавета Колношенко

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Співзасновниця диджитал-агенції Єлизавета Колношенко, яка у шостому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-15» покинула проєкт ще до церемонії троянд, прокоментувала своє прощання з В’ячеславом Кравцовим.

Нагадаємо, причиною завершення їхньої романтичної історії стала ситуація з телефонним дзвінком учасниці іншому чоловікові на ім’я Стас. Холостяк засумнівався у щирості дівчини, оскільки вона не одразу розповіла йому правду. Через втрату довіри баскетболіст вирішив припинити їхнє знайомство.

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На своїй сторінці в Instagram Єлизавета опублікувала відвертий допис, у якому поділилася своїми переживаннями після виходу з реаліті.

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Колношенко зазначила, що прийшла на проєкт зі щирими намірами і бажанням побудувати стосунки з В’ячеславом.

«Я йшла на цей проєкт із відкритим серцем і справжнім бажанням знайти зі Славою той самий метч. Мені хотілося не просто сподобатися йому, а по-справжньому познайомитися, побудувати контакт, поступово відкриватися і ділитися своїм життям», — написала ексучасниця.

Єлизавета розповіла, що довіряла Холостяку і ділилася з ним особистими історіями, зокрема про свою родину, маму і близькі стосунки з батьком. Тому такий фінал їхнього знайомства став для неї великим розчаруванням.

«Для мене це була довіра, і я не сприймала наші розмови як просто частину телевізійного проєкту. Саме тому те, як завершилася наша історія, стало для мене великим розчаруванням. І я була в тотальному нерозумінні що відбулось, після останньої розмови», — поділилася дівчина.

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Колношенко наголосила, що їй було важливо пояснити свою позицію, проте під час останньої розмови з Кравцовим вона не відчула, що чоловік справді хотів її почути.

«Мабуть, найбільше мене засмутив навіть не сам факт завершення цієї історії, а те, наскільки легко можна відмовитися від діалогу з людиною, з якою ще пару днів назад мав досить близький контакт», — зізналася Єлизавета.

Попри розчарування, колишня учасниця реаліті не шкодує, що відкрилася В’ячеславу, довірилася йому і дозволила собі проявити почуття. Вона також зазначила, що не хоче змінювати себе через досвід, який не виправдав її очікувань.

«Але ця історія ще раз нагадала мені: важливо не лише хотіти, щоб тебе почули, а й бути готовим почути іншу людину», — підсумувала Колношенко.

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Нагадаємо, саме Єлизавета Колношенко ще на першій вечірці отримала від В’ячеслава Кравцова троянду першого враження.

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