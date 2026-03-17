"Я не вагітна": Гайді Клум розповіла про набирання ваги і назвала причину

Гайді Клум / © Associated Press

Реклама

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — у своєму новому документальному серіалі On & Off the Catwalk («На подіумі та поза ним») розповіла про збільшення у вазі й пояснила, у чому причина.

Після появи зірки на червоній доріжці Венеціанського міжнародного кінофестивалю в серпні 2025 року з’явилися чутки, що вона вагітна. Тоді Гайді одягла розкішну сукню відтінку пудри від Intimissimi, створену за індивідуальним замовленням. Вбрання складалося з ефектного корсета-боді з прозорими вставками, легкої шовкової спідниці з драпіруванням на стегнах і розрізом на спідниці.

«Хтось каже, що я занадто товста, хтось — занадто худа або вагітна, але я не вагітна! Я просто трохи погладшала. Це менопауза», — цитує її слова Hello!.

Реклама

Дієтологиня і фахівчиня зі здорового способу життя Розана Парра пояснила, що збільшення ваги — поширений, але необов’язковий симптом менопаузи. Збільшення ваги в цей період часто відбувається саме в ділянці живота здебільшого через значні гормональні зміни, зокрема, зниження рівня естрогену, що призводить до перерозподілу жиру зі стегон на живіт.

«Стрес підвищує рівень кортизолу, при його підвищенні рівень інсуліну збільшується, що ускладнює спалювання жиру. Неякісний і недостатній сон посилює потяг до солодкого й оброблених продуктів протягом дня, що сприяє збільшенню ваги», — додала вона.

