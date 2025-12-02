«Я ніколи не почувалася красивішою»: 60-річна модель Павліна Порізкова позувала в ефектному образі

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Реклама

60-річна чеська модель, акторка і письменниця Павліна Порізкова поділилася у своєму Instagram фото, на якому вона зображена в ефектному образі.

Модель позує в довгій червоній сукні-бюст’є, яка підкреслює її красиву фігуру. На її обличчі макіяж з акцентом на червону помаду, а волосся покладене в легкі хвилі. Також її образ доповнює червоний манікюр.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

«Я просто в захваті від гламурних і сексуальних фотографій себе в 60 років, без ретуші та фільтрів (але, звісно, не без допомоги б’юті-команди і з професійним світлом). Я ніколи не почувалася такою сильною, такою впевненою в собі, і так, гарною, як зараз, у свої 60. І досить впевненою, щоб носити свій улюблений яскраво-червоний відтінок помади», — написала Павліна під фото.

Реклама

Зазначимо, Порізкова почала свою кар’єру моделі в 15 років у Франції. 1988 року вона підписала контракт з Estée Lauder на 6 млн доларів — на той момент це був найвисокооплачуваніший контракт в індустрії. 2007 року випустила роман A Model Summer, заснований на її досвіді в модельному бізнесі. Знімалася в кіно та була ведучою в популярних шоу. Активістка — виступає проти ейджизму та пропагує прийняття природного старіння, відкрито ділячись своїми думками в соцмережах.

Раніше, нагадаємо, Павліна Порізкова блиснула фігурою в бікіні.