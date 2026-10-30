"Я тебе знищу": учасниця "Холостяка" заявила про погрози конкурентки – як відреагував Кравцов

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У новому випуску реаліті «Холостяк-15» між учасницями виникла суперечка. Повітряна гімнастка Марія Захватова заявила, що інженерка дронарні Анна Мишак погрожувала їй після першої вечірки.

Розмова розпочалася із запитання нотаріуса Христини Горняк. Вона поцікавилася, хто з дівчат уже заповнював анкету для участі в попередніх сезонах.

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«Одна з дівчат поза камерами розповідала, що саме вона заповнювала анкету. Якщо дівчата заповнюють анкети на різні сезони, для мене це просто спосіб „побути на телебаченні“», — висловила свою думку Христина.

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З’ясувалося, що заявку на минулий сезон подавала 32-річна киянка Анна Мишак. Вона пояснила, що на момент заповнення анкети ще не знала, хто буде головним героєм.

«Подавала заявку на минулий сезон, але я не знала, що холостяк Тарас Цимбалюк. Спочатку, коли я заповнювала анкету, я не знала, а коли дізналася — я не пройшла. Коли я побачила Славу Кравцова, мені дуже сподобалися його добрі очі», — розповіла Анна.

Під час обговорення 31-річна Марія Захватова з Борисполя заявила про погрози з боку Мишак.

«Мені Аня погрожувала після першої вечірки. Аня сказала: „Тобі кінець! Я тебе знищу. Готуйся, тобі буде вдвічі гірше!“» — переповіла вона.

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За словами Марії, Анна також давала учасницям прізвиська і говорила, що стежить за ними, аби зібрати компромат. Захватова припустила, що причиною такого ставлення могла стати конкуренція.

«Можливо, Аня побачила в мені конкурентку і тому одразу почала мені погрожувати. Це було дуже нерозумно з її боку. Я не думала, що люди у 32 роки ще грають у ці жахливі дитячі ігри», — сказала Марія.

Анна зі свого боку не погодилася з тим, що її слова були погрозою, назвавши їх проявом емоцій. Вибачатися за сказане вона відмовилася.

Згодом, під час групового побачення, Марія скористалася нагодою поговорити з В’ячеславом тет-а-тет і розповіла йому про ситуацію. Почуте шокувало і засмутило головного героя. Він вирішив залишити дівчат, щоб заспокоїтися і не наговорити на емоціях зайвого, і потім вияснити цю ситуацію.

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