- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1577
- Час на прочитання
- 1 хв
"Я закохана": переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук показала фото з Тарасом Цимбалюком
Модель показала, як вона з актором святкувала фінал проєкту.
Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала в Instagram Stories світлину, на якій вона з’явилася з Тарасом Цимбалюком. Актор тримав рукою обличчя дівчини і вони радісно усміхалися.
Крім них, на знімку також зображені ведучий проєкту Григорій Решентік та інші члени знімальної команди.
«Святкуємо фінал разом з командою», — підписала фото Надін.
А ще моделі один із користувачів Мережі задав запитання: «Чому ти граєш роль закоханої? І як надовго тобі вистачить цієї маски?»
На що дівчина відповіла, що це не маска і вона дійсно закохана.
«Це не маска, я закохана і це яскраво видно. Мої втомлені очі під кінець — результат знімань в 2,5 місяці, це було справді важко у всіх сенсах», — пояснила Головчук.
Нагадаємо, Надін Головчук продемонструвала ефектний образ у сукні з камінням і перлами на фінальній церемонії.