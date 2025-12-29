ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
1577
"Я закохана": переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук показала фото з Тарасом Цимбалюком

Модель показала, як вона з актором святкувала фінал проєкту.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала в Instagram Stories світлину, на якій вона з’явилася з Тарасом Цимбалюком. Актор тримав рукою обличчя дівчини і вони радісно усміхалися.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Крім них, на знімку також зображені ведучий проєкту Григорій Решентік та інші члени знімальної команди.

«Святкуємо фінал разом з командою», — підписала фото Надін.

А ще моделі один із користувачів Мережі задав запитання: «Чому ти граєш роль закоханої? І як надовго тобі вистачить цієї маски?»

На що дівчина відповіла, що це не маска і вона дійсно закохана.

«Це не маска, я закохана і це яскраво видно. Мої втомлені очі під кінець — результат знімань в 2,5 місяці, це було справді важко у всіх сенсах», — пояснила Головчук.

Нагадаємо, Надін Головчук продемонструвала ефектний образ у сукні з камінням і перлами на фінальній церемонії.

1577
