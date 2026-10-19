Як балерина: дівчина-модель Леонардо Ді Капріо вийшла на подіум у корсетній сукні зі спідницею з пір’я

Вітторія Черетті / © Getty Images

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28-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — взяла участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show 2026, який відбувся 18 жовтня в Лос-Анджелесі. На подіумі зірка продемонструвала кілька образів, в одному з яких вона нагадувала балерину.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Італійка була одягнена в білу сукню-корсет, спідниця якої була виготовлена з пір’я. Образ моделі доповнювали прозорі мюлі на високих підборах та довгі сережки з великими каменями.

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Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцевих журналів та у рекламі відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Вона входить до списку «Нових облич» свого покоління і є однією з найпопулярніших моделей сучасної індустрії моди. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року.

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Нагадаємо, раніше трансгендерна модель Алекс Консані у величезних золотих крилах та мереживному корсеті вийшла на подіум Victoria’s Secret.

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