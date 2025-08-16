- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Як бджола: Дженна Ортега в смугастій сукні на презентації другого сезону серіалу "Венздей"
Акторка Дженна Ортега відвідала черговий захід, присвячений серіалу "Венздей".
На початку вересня на Netflix буде доступна для перегляду друга частина другого сезону цього популярного шоу. У світ акторка вийшла в Австралії, де відбулася зустріч з фанатами та фотосесія. Дженна була одягнена ефектно, адже обрала шкіряну сукню від Fendi з колекції осінь-зима 2025 у помаранчеву й чорну смужку та на тонких бретельках, яку доповнила відповідними рукавичками та шубою коричневого кольору.
Також свій «бджолиний» образ вона доповнила чобітьми з шипами від Christian Louboutin, об’ємною зачіскою і яскравим макіяжем. Шию акторки прикрашало багато масивних ланцюжків.
Раніше в Австралії дівчина також вийшла до публіки в шубі. Дженна продемонструвала чорно-біле вбрання від Valentino з колекції Resort 2026.