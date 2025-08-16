Як бджола: Дженна Ортега в смугастій сукні на презентації другого сезону серіалу "Венздей"

Дженна Ортега / © Getty Images

На початку вересня на Netflix буде доступна для перегляду друга частина другого сезону цього популярного шоу. У світ акторка вийшла в Австралії, де відбулася зустріч з фанатами та фотосесія. Дженна була одягнена ефектно, адже обрала шкіряну сукню від Fendi з колекції осінь-зима 2025 у помаранчеву й чорну смужку та на тонких бретельках, яку доповнила відповідними рукавичками та шубою коричневого кольору.

Також свій «бджолиний» образ вона доповнила чобітьми з шипами від Christian Louboutin, об’ємною зачіскою і яскравим макіяжем. Шию акторки прикрашало багато масивних ланцюжків.

Дженна Ортега / © Getty Images

Раніше в Австралії дівчина також вийшла до публіки в шубі. Дженна продемонструвала чорно-біле вбрання від Valentino з колекції Resort 2026.

Дженна Ортега / © Getty Images