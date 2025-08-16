ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Як бджола: Дженна Ортега в смугастій сукні на презентації другого сезону серіалу "Венздей"

Акторка Дженна Ортега відвідала черговий захід, присвячений серіалу "Венздей".

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

На початку вересня на Netflix буде доступна для перегляду друга частина другого сезону цього популярного шоу. У світ акторка вийшла в Австралії, де відбулася зустріч з фанатами та фотосесія. Дженна була одягнена ефектно, адже обрала шкіряну сукню від Fendi з колекції осінь-зима 2025 у помаранчеву й чорну смужку та на тонких бретельках, яку доповнила відповідними рукавичками та шубою коричневого кольору.

Також свій «бджолиний» образ вона доповнила чобітьми з шипами від Christian Louboutin, об’ємною зачіскою і яскравим макіяжем. Шию акторки прикрашало багато масивних ланцюжків.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Раніше в Австралії дівчина також вийшла до публіки в шубі. Дженна продемонструвала чорно-біле вбрання від Valentino з колекції Resort 2026.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie