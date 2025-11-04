Як фея з казки: Нікі Гілтон у красивій сукні з накидкою і квітами відвідала світську церемонію

Нікі Гілтон / © Associated Press

Молодша сестра Періс Гілтон — 42-річна Нікі — відвідала гламурний світський вечір у Нью-Йорку — церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, організовану Радою модельєрів Америки в Американському музеї природної історії.

Нікі одягла приголомшливу ніжно-рожеву сукню від бренду Alice + Olivia, яка була створена спеціально для неї. Сукня була довга і прикрашена аплікаціями з квітів.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Доповнив сукню зірки довгий кейп зі шлейфом зшитий із безлічі шарів фатину, який відрізнявся на кілька відтінків за кольором і був як і сукня прикрашений квітами.

Шлейф вбрання поправляла дизайнерка Стейсі Бендет — засновниця бренду Alice + Olivia. Вона теж була в романтичній сукні, яка нагадувала вбрання феї.

Нікі Гілтон і Стейсі Бендет / © Associated Press

Нікі Гілтон і Стейсі Бендет / © Associated Press

Минулого року світська левиця і мільйонерка теж була серед гостей цієї церемонії і теж сяяла перед фотографами у вбранні кольору шампанського від бренду Alice + Olivia з колекції весна-літо 2025. Сукню прикрашало кілька ніжних складок на ліфі і спідниці, а також високий розріз, який відкривав ногу Нікі, демонструю її бронзову засмагу і гламурні босоніжки з каменями від бренду Aquazzura.

Нікі Гілтон 2024 року / © Associated Press