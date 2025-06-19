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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Як грецька богиня: французька модель Летиція Каста відвідала модний показ

У Неаполі відбувся показ круїзної колекції бренду Max Mara.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Летиція Каста

Летиція Каста / © Getty Images

Серед гостей заходу з’явилася французька зірка — модель та акторка Летиція Каста.

47-річна жінка мала дуже елегантний вигляд, оскільки одягла на захід довгу чорну сукню на одне плече у стилі грецької богині. Вбрання було виконане з плісованої тканини, а доповнював його лаконічний тонкий чорний пояс на талії. Також Летиція вирішила одягнути до сукні високі чорні шкіряні рукавички та тримала в руці невелику чорну сумку з короткими ручками. Волосся моделі було укладено назад і підкручено на кінцях.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Також серед гостей показу була помічена акторка Шерон Стоун. Для модного шоу в Італії вона одягла довгу сукню з шовкового сатину, виконану в оливковому кольорі, яку доповнила окулярами та золотими туфлями з сумкою.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images

Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Associated Press

Летиція Каста / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
505
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