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- Шоу-бізнес
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Як грецька богиня: французька модель Летиція Каста відвідала модний показ
У Неаполі відбувся показ круїзної колекції бренду Max Mara.
Серед гостей заходу з’явилася французька зірка — модель та акторка Летиція Каста.
47-річна жінка мала дуже елегантний вигляд, оскільки одягла на захід довгу чорну сукню на одне плече у стилі грецької богині. Вбрання було виконане з плісованої тканини, а доповнював його лаконічний тонкий чорний пояс на талії. Також Летиція вирішила одягнути до сукні високі чорні шкіряні рукавички та тримала в руці невелику чорну сумку з короткими ручками. Волосся моделі було укладено назад і підкручено на кінцях.
Також серед гостей показу була помічена акторка Шерон Стоун. Для модного шоу в Італії вона одягла довгу сукню з шовкового сатину, виконану в оливковому кольорі, яку доповнила окулярами та золотими туфлями з сумкою.