Як королева із середньовіччя: Кім Кардашян з’явилася на публіці у вінтажному корсеті з хутром

Кім Кардашян привернула загальну увагу у вінтажному вбранні в середньовічному стилі. Її сфотографували, коли вона залишала готель Whitby в Нью-Йорку.

Того дня зірка була одягнена в корсет від Dominique Sirop Haute Couture, який, за даними Page Six, коштує 6468 доларів. Корсет Кім був з осінньо-зимової колекції 1999 року, а виконаний він зі шкіри, а також його прикрашали довга торочка та об’ємний хутряний воріт.

Кім одягла з корсетом також чорні лосини і босоніжки на шнурівці. Її волосся було зібране в елегантну вечірню зачіску, а на обличчі її візажист Маріо Дедіванович зробив улюблений макіяж Кардашян у нюдовій гамі. Завершила вона свій елегантний образ сережками та декількома каблучками.

Раніше того ж дня Кардашян вийшла у світ у синьому трикотажному комплекті з обтислою спідницею і кофтою з декольте.

