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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Як ніжний зефір: модель Адут Акеч прийшла на бал у гламурному вбранні з пір'ям

Дівчина виділилася своїм гламурним образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Адут Акеч

Адут Акеч / © Associated Press

25-річна красуня Адут Акеч з’явилася цього року на Met Gala 2025 у вбранні зефірного відтінку, яке для неї створив бренд Swarovski.

Коли вона вийшла на синю килимову доріжку, яка була прикрашена як галявина нарцисами, то однозначно виділялася серед величезної кількості білих костюмів.

/ © Associated Press

© Associated Press

Її сукня-жилет була коротка, повністю розшита камінням, а також мала глибоке декольте. Доповнював вбрання жакет із довгим подолом, який також прикрашало пір’я.

Особливою окрасою образу стало її кольє-чокер у вигляді величезного вигнутого пір’я зі срібла та гламурні туфлі.

/ © Associated Press

© Associated Press

У луках від Swarovski на Met Gala також прийшли Джованна Батталья Енгельберт, і Сора Чой та Алекс Консані.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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