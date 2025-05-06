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- Шоу-бізнес
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Як ніжний зефір: модель Адут Акеч прийшла на бал у гламурному вбранні з пір'ям
Дівчина виділилася своїм гламурним образом.
25-річна красуня Адут Акеч з’явилася цього року на Met Gala 2025 у вбранні зефірного відтінку, яке для неї створив бренд Swarovski.
Коли вона вийшла на синю килимову доріжку, яка була прикрашена як галявина нарцисами, то однозначно виділялася серед величезної кількості білих костюмів.
Її сукня-жилет була коротка, повністю розшита камінням, а також мала глибоке декольте. Доповнював вбрання жакет із довгим подолом, який також прикрашало пір’я.
Особливою окрасою образу стало її кольє-чокер у вигляді величезного вигнутого пір’я зі срібла та гламурні туфлі.
У луках від Swarovski на Met Gala також прийшли Джованна Батталья Енгельберт, і Сора Чой та Алекс Консані.