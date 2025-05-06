Як ніжний зефір: модель Адут Акеч прийшла на бал у гламурному вбранні з пір'ям

Адут Акеч / © Associated Press

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25-річна красуня Адут Акеч з’явилася цього року на Met Gala 2025 у вбранні зефірного відтінку, яке для неї створив бренд Swarovski.

Коли вона вийшла на синю килимову доріжку, яка була прикрашена як галявина нарцисами, то однозначно виділялася серед величезної кількості білих костюмів.

© Associated Press

Її сукня-жилет була коротка, повністю розшита камінням, а також мала глибоке декольте. Доповнював вбрання жакет із довгим подолом, який також прикрашало пір’я.

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Особливою окрасою образу стало її кольє-чокер у вигляді величезного вигнутого пір’я зі срібла та гламурні туфлі.

© Associated Press

У луках від Swarovski на Met Gala також прийшли Джованна Батталья Енгельберт, і Сора Чой та Алекс Консані.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press