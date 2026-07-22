Як носити бандану: Дуа Ліпа продемонструвала модний майстер-клас

Дуа Ліпа / © Getty Images

Реклама

Дуа Ліпа знову довела, що вона не лише створює музичні хіти, а й є законодавицею модних трендів. Співачка вийшла на публіку у червоній бандані, яку зав’язала на голову і привернула цим багато уваги.

Її класична червона хустка з пейслі-принтом чудово поєднувалася з червоним бомбером від Ralph Lauren, який Дуа також одягла того дня. Це був чудовий спосіб прибрати волосся з обличчя і тим самим додати до образу цікавий акцент.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Загалом бандана як частина луку завжди краще працює, коли решта речей базові. У випадку Ліпи це були біла майка, джинси та чорні чоботи. Розкоші луку додали аксесуари, серед який можна помітити сумку Hermes Birkin, прикраси від Bvlgari і Chloe.

Реклама

Також ще одним акцентом став тонкий шовковий шарф на сумці Ліпи — це аксесуар від Hermes Les Murmures de la Forêt Twilly. З цим шарфом акторка з’являється вже не вперше.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Новини партнерів