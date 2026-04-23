Як подруги: акторка Джессіка Альба позувала з 17-річною донькою

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram кілька фото зі своєю старшою донькою — 17-річною Онор. Вони разом відвідали захід, організований Академією кінематографічних мистецтв і наук, де акторка розповіла про початок своєї кар’єри, перші спроби в кіно і про сучасну кіноіндустрію.

На фото, на якому Джессіка й Онор позують разом, вони схожі на подруг. Альба вдягнена в молочний костюм у смужку, що складається зі штанів і жилетки, а її донька — у футболку та джинси. В обох червона помада на губах.

Джессіка Альба з донькою Онор / © Инстаграм Джессики Альбы

«Ми говорили про все: як я починала, про невдалі прослуховування, про ті, які все змінили, про важливість представництва в усіх сферах, про те, чому спільнота — це абсолютно все в цій індустрії, і про багато іншого. Кожній людині в цій залі та всім, хто хоче розповідати історії, — будь ласка, ніколи не забувайте, що ваша історія важлива. Незалежно від того, чи пишете ви, чи режисуєте, чи монтуєте, чи граєте головну роль, чи знімаєте, — продовжуйте працювати!» — написала акторка під знімками.

Зазначимо, Джессіка Альба — мама трьох дітей: двох доньок — 17-річної Онор і 14-річної Гейвен, а також сина — 8-річного Гейса, батьком яких є Кеш Воррен — з ним актриса розлучилася цього року після 16 років шлюбу. Альба зізнається в інтерв’ю, що народження дітей змінило її пріоритети — кар’єра відійшла на другий план, а діти завжди в центрі уваги.

Джессіка Альба з дітьми / © Инстаграм Джессики Альбы

