Як подруги: топмодель Адріана Ліма зі своїми доньками знялася для білизняного бренду

Адріана Ліма

Реклама

44-річна бразильська топмодель і «ангел» VS Адріана Ліма знялася для нової промокампанії Victoria’s Secret, присвяченої міжнародному дню матері. Компанію їй склали її доньки — 16-річна Валентина і 13-річна Сієнна.

Адріана Ліма з доньками / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма з доньками / © Instagram Адріани Ліми

Вони позували в однакових рожевих піжамах, а також у сіро-жовтих комплектах для дому.

Адріана Ліма з доньками / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма з доньками / © Instagram Адріани Ліми

«Найкращий день на зніманнях з моїми дівчатками», — написала Ліма під фото. Можливо, доньки Адріани підуть стопами своєї зіркової мами і теж стануть моделями.

Реклама

Зазначимо, батько Валентини та Сієнни — колишній чоловік Адріани Ліми, баскетболіст Марко Ярич. Також вона виховує 3,5-річного сина Саєна від нинішнього чоловіка Андре Леммерса. Модель вважає своїми дітьми і сина, і доньку нинішнього коханого, тому її можна назвати мамою п’ятьох дітей.

Адріана Ліма зі своїми дітьми

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо знялася в рекламі зі своєю дочкою Анею. Схоже, дівчина вирішила будувати свою модельну кар’єру.

Новини партнерів