Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо показала свою 16-річну доньку

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася в Instagram кадрами з відпочинку, який вона провела в компанії своєї 16-річної доньки Ані, батьком якої є колишній партнер моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Алессандра Амбросіо з донькою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Аня дуже схожа на свою зіркову маму. Дівчинка активно веде свої соцмережі, і в Instagram у неї вже понад 100 тисяч передплатників. Незважаючи на свою зацікавленість у моді, вона поки що не планує йти стопами мами і ставати моделлю, а зосереджена на навчанні.

Алессандра Амбросіо з донькою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Крім Ані, Алессандра виховує ще й сина Ноа, якому в травні виповнилося 13 років.

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Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо показала нові фото з Ібіци, на одному з яких позувала в компанії свого нового бойфренда — австралійського дизайнера чоловічих прикрас і аксесуарів Бака Палмера.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press