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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо показала свою 16-річну доньку

Мама і донька часто проводять час разом.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася в Instagram кадрами з відпочинку, який вона провела в компанії своєї 16-річної доньки Ані, батьком якої є колишній партнер моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Алессандра Амбросіо з донькою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Аня дуже схожа на свою зіркову маму. Дівчинка активно веде свої соцмережі, і в Instagram у неї вже понад 100 тисяч передплатників. Незважаючи на свою зацікавленість у моді, вона поки що не планує йти стопами мами і ставати моделлю, а зосереджена на навчанні.

Алессандра Амбросіо з донькою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Крім Ані, Алессандра виховує ще й сина Ноа, якому в травні виповнилося 13 років.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо показала нові фото з Ібіци, на одному з яких позувала в компанії свого нового бойфренда — австралійського дизайнера чоловічих прикрас і аксесуарів Бака Палмера.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросио_2 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

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