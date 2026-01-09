ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо та її донька позували в бікіні на пляжі

Бразилійка показала фото з відпочинку у себе на батьківщині.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — відпочиває на якомусь курорті в Бразилії в компанії свого бойфренда — Бака Палмера, австралійського дизайнера чоловічих прикрас і аксесуарів, і 17-річної доньки Ані, батьком якої є колишній партнер моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Мама і донька разом позували на пляжі з коктейлями в руках. Але була одягнена в синє бікіні, а Аня — жовте. Вони мають вигляд як подруги.

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом і донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом і донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Аня дуже схожа на свою зіркову маму. Дівчинка активно веде свої соцмережі, і в Instagram у неї вже понад 100 тисяч фоловерів. Незважаючи на свою зацікавленість у моді, вона поки що не планує йти стопами мами і ставати моделлю, а зосереджена на навчанні.

Крім Ані Амбросіо виховує ще й сина Ноа, якому в травні минулого року виповнилося 13 років.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, топмодель Алессандра Амбросіо в шкіряному корсеті та шубі сходила на вечірку. Зірка відпочивала на популярному серед селебріті курорті в США.

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросио_2 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie