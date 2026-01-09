Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо та її донька позували в бікіні на пляжі

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — відпочиває на якомусь курорті в Бразилії в компанії свого бойфренда — Бака Палмера, австралійського дизайнера чоловічих прикрас і аксесуарів, і 17-річної доньки Ані, батьком якої є колишній партнер моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.
Мама і донька разом позували на пляжі з коктейлями в руках. Але була одягнена в синє бікіні, а Аня — жовте. Вони мають вигляд як подруги.
Аня дуже схожа на свою зіркову маму. Дівчинка активно веде свої соцмережі, і в Instagram у неї вже понад 100 тисяч фоловерів. Незважаючи на свою зацікавленість у моді, вона поки що не планує йти стопами мами і ставати моделлю, а зосереджена на навчанні.
Крім Ані Амбросіо виховує ще й сина Ноа, якому в травні минулого року виповнилося 13 років.
Раніше, нагадаємо, топмодель Алессандра Амбросіо в шкіряному корсеті та шубі сходила на вечірку. Зірка відпочивала на популярному серед селебріті курорті в США.