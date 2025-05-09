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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
19
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1 хв

Як принцеса: Ніна Добрев у пишній квітковій сукні вийшла на червону доріжку

Ніжна сукня з пишною спідницею стала оригінальним і сміливим вибором, оскільки все частіше знаменитості вибирають лаконічні вбрання для своїх виходів у світ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніна Добрев

Ніна Добрев / © Associated Press

Акторка Ніна Добрев — зірка серіалу «Щоденники вампіра» — відвідала весняний галаконцерт New York City Ballet 2025, що відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Вона вийшла на червону доріжку в ніжній сукні відтінку пудри, яка була як вбрання казкової принцеси. Сукня А-силуета виконана з квіткової тканини, не мала бретелек, декольте в неї виконано у вигляді серця, а також сукня була прикрашена шлейфом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ніда доповнила образ високою зачіскою, макіяжем, а також гламурними сережками з камінням, яке гарно сяяло.

/ © Associated Press

© Associated Press

Також цей захід відвідала Діана Крюгер, яка зіграла у таких культових фільмах як «Троя» та «Пан Ніхто». Акторка носила чорне вбрання з абсолютно прозорою спідницею та карнавальну маску, яку прикрашали 3D метелики.

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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