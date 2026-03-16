Як принцеса у пишній сукні: Ель Феннінг з’явилася на "Оскарі" у найромантичнішому образі вечора

Акторка для особливого дня обрала вишуканий образ в улюбленому стилі, який створила для неї легендарна модельєрка.

27-річна Ель Феннінг отримала цього року свою першу номінацію на «Оскар» за роботу у фільмі «Сентиментальна цінність». У номінації акторка не перемогла, однак запам’яталась, як одна із найромантичніших зірок вечера.

Ель обрала білосніжну сукню класичного фасону з корсетним верхом та спідницею А-силуету. Для неї сукню створив за індивідуальним замовленням бренд Givenchy.

Ця тюлева сукня була розроблена легендарною Сарою Бертон — авторкою весільної сукні принцеси Кейт. Прикрашала вбрання вишивка з квітами гліцинії на корсеті та подолі спідниці. Також у вбрання був довгий шлейф, завдяки якому Ель у цій сукні нагадувала казкову принцесу.

Волосся акторки стилісти зібрали у лаконічну зачіску-пучок, а сяйва та гламуру луку зірки додавали діаманти від Cartier, зокрема особливе кольє, яке для акторки дістали зі сховища бренду.

«Cartier дістали для мене кілька прикрас зі свого архіву, щоб я могла їх подивитися, і — уявіть собі — там було кольє 1903 року у формі гліцинії!» — розповіла акторка Vogue.

Кольє — з круглими діамантами старого огранювання у мілгрейновій оправі — спочатку складалося з двох брошок, які також можна було носити як тіару. Пізніше їх переробили на кольє або прикрасу для корсажу.

«Найчарівніше в цій історії те, що я обрала це кольє ще до того, як Сара самостійно придумала ідею з гліцинією, — додала Феннінг. — Якщо це не доля, то я навіть не знаю що тоді».

А ось для вечірки Vanity Fair Oscar Party акторка обрала простішу сукню Givenchy і повністю чорну. Вбрання-бюстьє було прикрашене великим бантом на стегнах, а поєднала акторка його зі ще одним кольє від Cartier, але з рубінами та діамантами.

Підтримати Ель на заході прийшла її старша сестра — акторка Дакота Феннінг. Вона обрала також чорну сукню, але від Zuhair Murad із колекції весна-літо 2026 з вишивкою.

