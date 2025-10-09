- Дата публікації
Як снігова королева: Кейт Гадсон у вбранні крижаного відтінку сяяла на галавечорі
Вона мала сліпучий і гламурний вигляд.
Голлівудська зірка Кейт Гадсон відвідала захід, організований на честь її самої. Галавечір проводиться Фондом піонерів кінематографії Уілла Роджерса, у фешенебельному готелі в Беверлі-Гіллз.
Перед камерами зірка з’явилася в шикарній сукні від Oscar de la Renta крижаного відтінку. Це було вбрання-бюстьє з ніжної тканини, яку прикрашав оксамитовий принт у вигляді флористичних мотивів, дуже схожий на ті, які мороз «малює» на вікнах взимку.
Також традиційно для бренду Oscar de la Renta — сукню прикрашали квіти. Цього разу вбрання було декороване в зоні ліфа невеликими 3D квітами. Образ Кейт доповнила високою зачіскою, макіяжем і діамантами.
Підтримати Кейт у важливий день прийшли її мама Голді Гоун і вітчим Курт Рассел. Вони позували для фото обійнявшись і це було зворушливо.
Нагадаємо, що нещодавно всі обговорювали інший образ зірки — сукню відтінку шампанського від українського бренду Anna October. Довга сукня була виконана з ніжного шовку, а також мала тонкі знімні бретелі та глибоке декольте, яке прикрашав скульптурний ліф.