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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Як статуетка: Гантер Шафер відвідала Тиждень моди в оксамитовому вбранні з вишивкою

Її вбрання було ідеальним, простим, чистим і, безумовно, актуальним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гантер Шафер

Гантер Шафер / © Getty Images

Американська модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер була однією з тих, на кого важко було не звернути увагу на Модному шоу Schiaparelli в Парижі. Відомий бренд презентував публіці колекцію от-кутюр на сезон осінь-зима 2025–2026, і Гантер була серед запрошених зіркових гостей.

Вона прийшла на шоу в бірюзовій оксамитовій сукні-бюстьє. Вбрання було довгим і приталеним, а також мало декор — горизонтальну вишивку довгастим бісером від подолу до бюсту. В деяких місцях на вбранні також була візерункова вишивка ниткою. Доповнила Гантер свій образ білими туфлями на підборах і з зав’язками, дуже лаконічною зачіскою з макіяжем, а також масивними сережками зі стразами та великими намистинами. У цьому вбранні зірка нагадувала порцелянову тендітну статуетку.

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Але вона була не єдиною, хто на показі продемонстрував креативне вбрання. Також сукнею здивувала й зірка серіалу «Емілі в Парижі» — 62-річна Філіппін Леруа-Больє. Французька акторка сяяла перед фотографами в шоколадній сукні, яка була пошита зі стрічок.

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

Тиждень високої моди в Парижі триватиме від 7 до 10 липня. У межах заходу заплановано подіумні покази та презентації з колекціями сезону осінь-зима 2025–2026. Показ Schiaparelli відбувся у художньому музеї «Малий палац».

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Associated Press

Гантер Шафер / © Getty Images

Гантер Шафер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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