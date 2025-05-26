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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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63
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1 хв

Як статуетка: зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі сяяла в червоному вбранні від Prada

Сукня від Prada прямого фасону — це завжди гарна ідея для такого світського заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сімон Ешлі

Сімон Ешлі у фінальний день кінофестивалю / © Associated Press

30-річна британська акторка Сімон Ешлі — зірка популярного серіалу «Бріджертони» — відвідала 78-й Каннський кінофестиваль у його фінальні дні та вийшла на червону доріжку в день церемонії закриття заходу.

З такого приводу акторка вирішила одягти вбрання від Модного дому Prada — пряму червону сукню-бюстьє, яка чудово підкреслювала її фігуру і в ньому Сімон була як статуетка.

Сімон Ешлі / © Getty Images

Сімон Ешлі / © Getty Images

Образ акторка доповнила лаконічною та гладкою зачіскою, а також креативними прикрасами від Jessica McCormack — кольє та каблучкою. Вони були як рідкий метал.

Нагадаємо, що це вже другий вихід Сімон на цьому Каннському кінофестивалі, оскільки раніше вона також продемонструвала приголомшливу сукню білого кольору від Vivienne Westwood, яку поєднала з туфлями від Aquazzura.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

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Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

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Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

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Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

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Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

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Натали Портман_1 / © Associated Press

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Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

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Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

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Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

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Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

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Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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