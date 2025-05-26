Як статуетка: зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі сяяла в червоному вбранні від Prada

Сімон Ешлі у фінальний день кінофестивалю / © Associated Press

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30-річна британська акторка Сімон Ешлі — зірка популярного серіалу «Бріджертони» — відвідала 78-й Каннський кінофестиваль у його фінальні дні та вийшла на червону доріжку в день церемонії закриття заходу.

З такого приводу акторка вирішила одягти вбрання від Модного дому Prada — пряму червону сукню-бюстьє, яка чудово підкреслювала її фігуру і в ньому Сімон була як статуетка.

Сімон Ешлі / © Getty Images

Образ акторка доповнила лаконічною та гладкою зачіскою, а також креативними прикрасами від Jessica McCormack — кольє та каблучкою. Вони були як рідкий метал.

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Нагадаємо, що це вже другий вихід Сімон на цьому Каннському кінофестивалі, оскільки раніше вона також продемонструвала приголомшливу сукню білого кольору від Vivienne Westwood, яку поєднала з туфлями від Aquazzura.

Сімон Ешлі / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press