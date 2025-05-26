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- Шоу-бізнес
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Як статуетка: зірка серіалу «Бріджертони» Сімон Ешлі сяяла в червоному вбранні від Prada
Сукня від Prada прямого фасону — це завжди гарна ідея для такого світського заходу.
30-річна британська акторка Сімон Ешлі — зірка популярного серіалу «Бріджертони» — відвідала 78-й Каннський кінофестиваль у його фінальні дні та вийшла на червону доріжку в день церемонії закриття заходу.
З такого приводу акторка вирішила одягти вбрання від Модного дому Prada — пряму червону сукню-бюстьє, яка чудово підкреслювала її фігуру і в ньому Сімон була як статуетка.
Образ акторка доповнила лаконічною та гладкою зачіскою, а також креативними прикрасами від Jessica McCormack — кольє та каблучкою. Вони були як рідкий метал.
Нагадаємо, що це вже другий вихід Сімон на цьому Каннському кінофестивалі, оскільки раніше вона також продемонструвала приголомшливу сукню білого кольору від Vivienne Westwood, яку поєднала з туфлями від Aquazzura.