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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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479
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1 хв

Як у Кейт Мосс: британська маркіза повторила легендарний образ супермоделі у прозорій сукні

Культовий образ 90-х знову опинився в центрі уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Емма Тінн

Емма Тінн / © Getty Images

У Лондоні відбулася вечірка з нагоди відкриття виставки «90-ті: мистецтво та мода», яку відвідала відома аристократка Емма Тінн, маркіза Батська.

На заході в галереї Тейт вона відтворила один з найвідоміших образів 90-х — одягла прозору сукню, як у супермоделі Кейт Мосс. Це була сукня-комбінація з органзи і з відкритою спиною. Через прозоре вбрання було видно чорні труси, а от від бюстгальтера маркіза відмовилась як колись і Кейт Мосс.

Емма Тінн / © Getty Images

Емма Тінн / © Getty Images

У цій сукні Кейт прийшла на захід 1993 року і була у той час зовсім юною — їй було лише 19 років, але вже висхідною зіркою модельного світу. Фотографи зафіксували її на вечірці Elite Model Agency Look of the Year у лондонському Hilton.

Її сукня була від Liza Bruce, але про те, що вбрання аж настільки продемонструє фігуру, модель не подумала у той момент.

«Я не знала, що ця сукня просвічується, доки наступного дня не побачила фотографії в газеті, — пригадувала Мосс. — Саме спалах фотокамер створив ефект оголеного тіла, адже коли я була в сукні, тканина не здавалася мені настільки прозорою. Але, очевидно, вона була саме такою. Якби я знала, що ми говоритимемо про це ще через 30 років… Гарна сукня, гарний вечір».

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

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