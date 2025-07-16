Як у культовому фільмі: Ріта Ора скопіювала образ Алісії Сільверстоун, якому вже 30 років

Ріта Ора / © Getty Images

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1995 року на екрани вийшов фільм під назвою «Безголові», який заснований на романі Джейн Остін «Емма». Дія комедії відбувається у Беверлі-Гіллз у звичайній середній школі, а головну роль у ньому виконала Алісія Сільверстоун.

Багато сцен з цієї комедії, а також образи стали культовими. Вже протягом 30 років шанувальники фільму намагаються повторити луки головної героїні-модниці та її подруг. Особливо завжди користувався популярністю вбрання зі школи героїнь — мініспідниця з картатої тканини в складку та жакет у такому ж стилі.

Стейсі Деш і Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Цього тижня образ Сільверстоун із фільму вирішила повторити британська попзірка Ріта Ора. Співачку помітили на вулиці у Нью-Йорку у вбранні у схожому стилі. Спідницю та жакет Ріта носила у поєднанні з жовтими шкарпетками та сонцезахисними окулярами від Off-White.

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Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Associated Press Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Getty Images Ріта Ора / © Associated Press Ріта Ора / © Associated Press Ріта Ора / © Associated Press Ріта Ора / © Getty Images