"Як у нас на Україні": Катерина Бужинська і гурт KOLABA презентували нову версію легендарної пісні

Катерина Бужинська і гурт KOLABA

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Катерина Бужинська разом із гуртом KOLABA презентували нову версію легендарної пісні «Як у нас на Україні» — композиції, яка давно стала символом української краси, сили та унікальності.

Бужинська виконала пісню (на слова В. Сєрової і музику О. Харітонова) вперше у 1998 році. Вона швидко стала хітом і вже 27 років залишається не лише однією з найвідоміших композицій артистки, а й одним із найяскравіших пісенних символів України.

«Це вже легендарна пісня, на якій виросло не одне покоління. Вона десятиліттями звучала як на святах у дитячих садочках й на перших дзвониках у школах, так і під час більшості державних свят. Приємно, що завдяки колаборації із KOLABA пісня отримала сучасну версію, тож і теперішня молодь зможе під неї танцювати і добре проводити час», — поділилася співачка.

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Катерина Бужинська і гурт KOLABA

«Це пісня — присвята нашим людям — тим, хто творить історію сьогодні. Хто бореться, хто надихає, хто співає навіть тоді, коли важко. „Як у нас на Україні“ — це не лише про минуле. Це про сьогодення. І про те, яким буде наше завтра», — додали учасники гурту — львів’янин Андрій Павлеса і полтавець Владислав Крипак.

Артистка і музиканти представили також концертне відео, яке було зняте в МЦКМ (Жовтневому палаці) у Києві. Воно має символічну візуальну концепцію: чорно-білий світ із акцентом на червоний колір, щ підсилює пісенний гімн незламності національного духу українців.

«Це не просто естетика. Це символіка. Чорно-біле — це пам’ять. Це минуле, що нас сформувало. А червоний — це пульс життя, боротьби, любові та віри, що живе в кожному з нас», — говорять у KOLABA.

Нагадаємо, музичний проєкт KOLABA дав друге дихання таким українським хітам: «А липи цвітуть» Іво Бобула, «Горобина ніч» Оксани Білозір, «Хрещатик» і «День народження» Павла Зіброва, «Красива жінка незаміжня» Алли Кудлай, «Двічі в одну річку не ввійдеш» Юлії Рай. Нові версії цих безсмертних шлягерів зібрали мільйонні перегляди на YouTube-каналі гурту.