- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
Як вона в них ходила: Керрі Вашингтон одягла занадто великі туфлі на захід
Імовірно, назвати це конфузом не можна, оскільки акторка сама обрала такий варіант взуття. Однак це дивує.
Американська акторка Керрі Вашингтон відвідала благодійний вечір Baby2Baby, на якому продемонструвала гламурну довгу вечірню сукню відтінку капучино. Її сукня мала елегантний і красивий вигляд, підкреслювала струнку фігуру. Автором вбрання є бренд Alex Perry.
Однак дивним вибором було взуття, яким Керрі доповнила образ. Її бежеві туфлі на високих підборах були від Christian Louboutin, але їхній розмір був явно більшим, ніж потрібно було знаменитості.
Як акторка пересувалася в настільки великому взутті — загадка. Але знаменитості обирають взуття великих розмірів доволі часто, щоб не натирати ноги, а також буває беруть туфлі на прокат.