Як вона в них ходила: Керрі Вашингтон одягла занадто великі туфлі на захід

Імовірно, назвати це конфузом не можна, оскільки акторка сама обрала такий варіант взуття. Однак це дивує.

Юлія Каранковська
Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Американська акторка Керрі Вашингтон відвідала благодійний вечір Baby2Baby, на якому продемонструвала гламурну довгу вечірню сукню відтінку капучино. Її сукня мала елегантний і красивий вигляд, підкреслювала струнку фігуру. Автором вбрання є бренд Alex Perry.

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Однак дивним вибором було взуття, яким Керрі доповнила образ. Її бежеві туфлі на високих підборах були від Christian Louboutin, але їхній розмір був явно більшим, ніж потрібно було знаменитості.

Туфлі Керрі Вашингтон / © Getty Images

Туфлі Керрі Вашингтон / © Getty Images

Як акторка пересувалася в настільки великому взутті — загадка. Але знаменитості обирають взуття великих розмірів доволі часто, щоб не натирати ноги, а також буває беруть туфлі на прокат.

Образи акторки Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

