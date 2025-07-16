- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Як з показу Versace: Ольга Сумська показала архівне фото у розкішній золотій сукні
16 років тому українська акторка спробувала себе у якості моделі.
Акторка Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з показу мод. Українська зірка вийшла тоді на подіум зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, який носив білий костюм із жакардової тканини, сорочку з принтом та прикраси на шиї. Також на Борисюку були золоті туфлі.
Однак головною зіркою шоу була Ольга, яка продемонструвала довгу золоту сукню з декольте, галтером та корсетом. На спідниці її вбрання було два високих розрізи, які демонстрували ноги актори та розкішні туфлі. Також ефективності додавала об’ємна зачіска з кучерями та масивні золоті прикраси на шиї та руках Сумської.
«Ми з Віталієм Борисюком на днях моди, показ від бренду „Столичний“. Рік не пам’ятаю. Але було яскраво», — підписала вона знімок, але потім у коментарях зазначила, що фото зроблене 2009 року.
Образ Ольги буде нагадував стиль італійського модельєра Джанні Версаче, адже саме він відомий розкішними золотими сукнями, які неодноразово на подіумі демонстрували супермоделі 90-х.