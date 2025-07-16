Як з показу Versace: Ольга Сумська показала архівне фото у розкішній золотій сукні

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © Instagram Ольги Сумської

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Акторка Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з показу мод. Українська зірка вийшла тоді на подіум зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, який носив білий костюм із жакардової тканини, сорочку з принтом та прикраси на шиї. Також на Борисюку були золоті туфлі.

Однак головною зіркою шоу була Ольга, яка продемонструвала довгу золоту сукню з декольте, галтером та корсетом. На спідниці її вбрання було два високих розрізи, які демонстрували ноги актори та розкішні туфлі. Також ефективності додавала об’ємна зачіска з кучерями та масивні золоті прикраси на шиї та руках Сумської.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © Instagram Ольги Сумської

«Ми з Віталієм Борисюком на днях моди, показ від бренду „Столичний“. Рік не пам’ятаю. Але було яскраво», — підписала вона знімок, але потім у коментарях зазначила, що фото зроблене 2009 року.

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Образ Ольги буде нагадував стиль італійського модельєра Джанні Версаче, адже саме він відомий розкішними золотими сукнями, які неодноразово на подіумі демонстрували супермоделі 90-х.