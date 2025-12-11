ТСН у соціальних мережах

Як завжди, ефектна: Аманда Голден золотою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

54-річна річна британська ведуча перебуває у чудовій фізичній формі.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Під приціл папараці у Лондоні потрапила Аманда Голден. Вона вийшла з Global Studios, де веде ранкове шоу Heart Breakfast.

Знаменитість, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була твідова золота мінісукня приталеного силуету і з короткими рукавами, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Вбрання було прикрашене лелітками й красивими золотими ґудзиками з перлинами. Лук Аманда доповнила золотими туфлями з круглими носками і стьобаною золотистою сумкою на ланцюжку.

Голден накрутила волосся у м’які локони, зробила ніжний макіяж, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри й завершила аутфіт лаконічними сережками-цвяшками і браслетами.

Нагадаємо, Аманда Голден продемонструвала ефектний варіант офісного образу.

