Як завжди, ефектна: Елізабет Герлі у мереживній мінісукні продемонструвала відверте декольте

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі побувала на вечірці в Монако, на якій виступив американський артист Бенсон Бун.

На івенті акторка продемонструвала сексуальний вечірній аутфіт. На ній була чорна мереживна мінісукня з відвертим глибоким декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі з сином / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на пишних накладних віях, вуха прикрасила сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а до вбрання прикріпила діамантову брошку у вигляді бабки.

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Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

На захід вона прийшла у супроводі свого сина Деміана. Ліз також пофотографувалася з друзями.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою у блакитному купальнику.